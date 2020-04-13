Плановые тактические учения ВСУ начались в западной части Украины. ФОТО

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В западной части страны проходят плановые тактические учения военных частей и подразделений десантно-штурмовых войск, Сухопутных войск и Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Во время учений будут отработаны вопросы перемещения подразделений, десантирование и различные тактические действия в горной местности", - сказано в сообщении.

Действия подразделений десантно-штурмовых войск будут обеспечивать боевые самолеты Воздушных сил, боевые вертолеты армейской авиации и инженерно-саперные подразделения Сухопутных войск ВСУ.

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"Призываем граждан не волноваться! Данные меры подготовки осуществляются с учетом соответствующих рекомендаций и ограничений в связи с карантином. Десантно-штурмовые войска, как и остальные подразделения Вооруженных сил Украины, продолжают повышать свое боевое мастерство для защиты граждан и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

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