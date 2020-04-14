СБУ ликвидировала сеть сбыта кокаина в Киеве и области, изъят наркотик на сумму более $100 тыс.. ФОТОрепортаж

2010

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины разоблачили и ликвидировали сеть сбыта кокаина в столице и области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Организовал наркобизнес житель Киева, который реализовывал кокаин оптом и в розницу проверенным клиентам. В среднем он сбывал 1 грамм наркотика за 150 долларов США.

Сотрудники СБУ задержали наркодельца под подъездом собственного дома с пакетом кокаина для очередного клиента.

Во время санкционированных обысков по месту жительства злоумышленника и хранения наркотика правоохранители обнаружили и изъяли более 700 граммов кокаина, орудия для фасовки наркотика, в частности электронные весы, зип-пакеты и тому подобное. По ценам черного рынка стоимость изъятого наркотика составляет более $100 тыс.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Проводятся необходимые следственные (розыскные) действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности, и привлечения их к уголовной ответственности.

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