Полиция в Киеве задержала с погоней псевдосотрудника Кабмина, "торговавшего" госдолжностями. ФОТОрепортаж

5548

Правоохранители Полтавщины пресекли противоправную деятельность мошенника, который "торговал" должностями в органах государственной власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию области.

По предварительной версии следствия, мужчина представлялся работником Кабинета Министров Украины и предлагал должности за определенную сумму в органах государственной власти.

В частности, он предлагал должности государственных служащих кандидатам из Полтавской и Харьковской областей. При этом за свои "услуги" он просил от 10 000 до 30 000 долларов США.

Псевдосотрудника Кабмина выявили в центре Киева на улице Институтской при получении 25 тыс. долларов за назначение кандидата на должность заместителя руководителя Аграрного фонда Украины. Мужчина пытался скрыться на автомобиле, но ему это не удалось.

Смотрите также: СБУ ликвидировала сеть сбыта кокаина в Киеве и области, изъят наркотик на сумму более $100 тыс.. ФОТОрепортаж



