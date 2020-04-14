Чтобы сохранить уникальную природу Чернобыльской зоны и ее безопасность, - в МВД призывают депутатов ужесточить наказание за "сталкерство". ФОТОрепортаж

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Ущерб от нелегальных проникновений в Зону отчуждения растет, особенно в пожароопасный период после бесснежной зимы.

Как подчеркивает в Facebook глава Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, после последних масштабных пожаров и вызванных ими убытков "пора сделать строже ответственность" за незаконные проникновения в закрытую зону возле ЧАЭС, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас размер штрафа, согласно 461 статье КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" - смешные 310 гривен. Только в этом году полиция Киевской области составила 59 таких админпротоколов на нарушителей. В 2019-м, когда после успеха сериала HBO был повышенный интерес к ЧАЭС и зоне в целом, было составлено 380 протоколов на нелегальных туристов. В 2018-м - 196", - приводит статику Шевченко.

Он отмечается, что тех, кто избегает даже штрафа - еще больше.

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"Они обнаглели уже настолько, что если им тяжело выбираться после своих нелегальных прогулок по чернобыльским зарослями, иногда сами звонят в полицию. Та приезжает, накладывает админвзыскания и вывозит их из зоны. Такое "такси за админпротокол". Закон не дает правоохранителям в зоне, в том числе и пограничникам Государственной пограничной службы Украины, которые также ловят нарушителей, никакого другого механизма наказания таких искателей приключений. Зона огромная - всю ее проконтролировать невозможно. Пришло время законодателям сделать наказание за "сталкерство" жестче, только там сохраним уникальный природный мир чернобыльской зоны и ее безопасность в целом", - уверен представитель МВД.

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Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

13 апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

14 апреля стало известно, что Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям понадобится еще несколько дней, чтобы потушить тление, которое осталось после пожара в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.

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