Более 8000 респираторов разослали по больницам за эти выходные, - волонтер Шипович. ФОТОрепортаж

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В больницы Тернопольщины, Запорожья, Луганщины, Кировоградщины и других областей волонтеры отправили более 8000 респираторов.

Об этом в группе в Facebook Emergency Razom fundraiser for Ukraine against COVID-19 сообщила известный волонтер и блогер Люба Шипович, передает Цензор.НЕТ.

Как говорится в сообщении, "волонтеры на местах все передали врачам, присылают фото, пишут отчеты. Это невероятно, какой масштаб нам удалось развернуть, благодаря работе с партнерами Пациенты Украины, Nova Ukraine, Kohorta, Ukrainians Without Borders - Украинцы без границ, БМОО "Родной город" (Oksana Ivantsiv)".

Больницы, которые получили респираторы:

КНП "Областная инфекционная клиническая больница",

Залещицкая центральная коммунальная районная больница,

Тернопольский ЦЭМП

Шполянская центральная районная больница имени братьев Коломийченко,

Шаргородская ЦРБ,

Могилев-Подольская ОБИЛ,

Черновицкий ЦЭМП,

Кировоградская областная больница

Центральная городская больница г. Кропивницкого,

Долинская центральная районная больница,

КНП "Винницкая центральная районная клиническая больница"

КНП "Винницкая областная клиническая детская инфекционная больница Винницкого областного совета",

КНП ЦПМСП Чертковского райсовета,

КНП "Северодонецкая городская многопрофильная больница",

КНП "Херсонская городская клиническая больница имени Афанасия и Ольги Тропиных".

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FFP2 530 штук Запорожье

FFP2 500 штук Тернополь-Залещики

FFP2 800 штук Тернополь-ЦЭМП

FFP2 700 штук Черкассы-Шполянская

FFP2 500 штук Черновицкая ЦЭМП

FFP2 900 штук Кировоградская обл

FFP2 900 штук Кировоградская городская

FFP2 425 штук Кировоградская-Долинская

FFP3 743 штук Винница - Винницкая районная

FFP3 350 штук Винница - Винницкая областная детская

FFP3 300 штук Тернополь - Чертков

FFP3 200 штук Луганск - Северодонецк

FFP3 250 штук Херсонская городская

FFP2 600 штук Винница - Шаргородский (оплачено)

FFP2 400 штук Винница - Могилев-Подольский (оплачено)







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