Более 8000 респираторов разослали по больницам за эти выходные, - волонтер Шипович. ФОТОрепортаж
В больницы Тернопольщины, Запорожья, Луганщины, Кировоградщины и других областей волонтеры отправили более 8000 респираторов.
Об этом в группе в Facebook Emergency Razom fundraiser for Ukraine against COVID-19 сообщила известный волонтер и блогер Люба Шипович, передает Цензор.НЕТ.
Как говорится в сообщении, "волонтеры на местах все передали врачам, присылают фото, пишут отчеты. Это невероятно, какой масштаб нам удалось развернуть, благодаря работе с партнерами Пациенты Украины, Nova Ukraine, Kohorta, Ukrainians Without Borders - Украинцы без границ, БМОО "Родной город" (Oksana Ivantsiv)".
Больницы, которые получили респираторы:
- КНП "Областная инфекционная клиническая больница",
- Залещицкая центральная коммунальная районная больница,
- Тернопольский ЦЭМП
- Шполянская центральная районная больница имени братьев Коломийченко,
- Шаргородская ЦРБ,
- Могилев-Подольская ОБИЛ,
- Черновицкий ЦЭМП,
- Кировоградская областная больница
- Центральная городская больница г. Кропивницкого,
- Долинская центральная районная больница,
- КНП "Винницкая центральная районная клиническая больница"
- КНП "Винницкая областная клиническая детская инфекционная больница Винницкого областного совета",
- КНП ЦПМСП Чертковского райсовета,
- КНП "Северодонецкая городская многопрофильная больница",
- КНП "Херсонская городская клиническая больница имени Афанасия и Ольги Тропиных".
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- FFP2 530 штук Запорожье
- FFP2 500 штук Тернополь-Залещики
- FFP2 800 штук Тернополь-ЦЭМП
- FFP2 700 штук Черкассы-Шполянская
- FFP2 500 штук Черновицкая ЦЭМП
- FFP2 900 штук Кировоградская обл
- FFP2 900 штук Кировоградская городская
- FFP2 425 штук Кировоградская-Долинская
- FFP3 743 штук Винница - Винницкая районная
- FFP3 350 штук Винница - Винницкая областная детская
- FFP3 300 штук Тернополь - Чертков
- FFP3 200 штук Луганск - Северодонецк
- FFP3 250 штук Херсонская городская
- FFP2 600 штук Винница - Шаргородский (оплачено)
- FFP2 400 штук Винница - Могилев-Подольский (оплачено)
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