Местами остались лишь очаги тления. Природа помогла покончить с пылающим адом, - Геращенко опубликовал последствия пожаров в зоне ЧАЭС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал информацию и фотоотчет о завершении пожара в зоне отчуждения ЧАЭС,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

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Геращенко заявил: "Вот так, прямо сейчас выглядит местность, где ещё вчера бушевало пламя.

Сейчас местами остались лишь очаги тления, которые тушат с воздуха вертолеты, а там где может подъехать пожарная машина - люди.

Наши спасатели в первую очередь защищали от огня объекты критической инфраструктуры.

Не давали огню продвинуться в сторону города Припять, Чернобыльской атомной электростанции и хранилищ ядерных отходов.

Природа помогла спасателям покончить с этим пылающим адом.

Никакой опасности для ядерных объектов зоны отчуждения данный пожар не представлял.

Никто не погиб. Не пострадали объекты инфраструктуры.

К сожалению, и это не избежно при лесных пожарах, пострадала природа - погибли растения и животные".















Замминистра продолжил: "Если бы не четкие и профессиональные действия спасателей и особенно летчиков пожарной авиации, совершивших как на войне почти тысячу самолёто-вылетов, то ущерб был бы в десятки раз большим.

Что нужно сделать, чтобы подобное не повторялось или, чтобы очаги возгорания были подавлены в самом зародыше?

В первую очередь, это бережное и рачительное отношение к лесу тех, кто по должности обязан заботиться о нем.

Это использование современных технологий по охране леса – например, беспилотных летательных аппаратов, оборудованных инфракрасными камерами для своевременной фиксации самых небольших возгораний.

Это оборудование крупных лесных массивов видеорегистраторами для контроля въезда/выезда, чтоб потом можно было установить, кто в момент возгорания находился рядом с местом откуда начался пожар.

Это и старая, как мир технология - устройство противопожарных просек, минерализованных полос из песка и глины, способных остановить распространение огня между кварталами леса.

Всем этим в масштабах Украины должно заниматься государственное лесное агентство. А в зоне отчуждения ЧАЭС - Администрация зоны отчуждения".

"Уверен, что после масштабного пожара в зоне ЧАЭС будут приняты меры по комплексу инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение масштабных пожаров.

Ну и конечно полиция будет безжалостно преследовать и привлекать к ответственности за умышленный поджог леса и нарушение правил обращении с огнём.

Ещё раз благодарю всех спасателей за самоотверженную работу по ликвидации пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Вы - молодцы!", - резюмирова Геращенко.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

13 апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

14 апреля стало известно, что Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям понадобится еще несколько дней, чтобы потушить тление, которое осталось после пожара в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.

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