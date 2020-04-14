Украинская антарктическая экспедиция до конца недели доберется до станции "Академик Вернадский", - МОН. ФОТОрепортаж

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Команда 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) завершила двухнедельную обсервацию в Чили и отправилась в Антарктиду.

Их отъезд на судне "Бетанзос" состоялся в 05:45 (по киевскому времени) 14 апреля из порта Пунта-Аренас, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Этому предшествовала загрузка в течение нескольких суток 6 фур с продуктами, топливом и оборудованием. Также была проведена тщательная дезинфекция судна и груза, "ведь Антарктида до сих пор остается единственным континентом, свободным от COVID-19".

Ожидается, что до конца недели команда дойдет до украинской антарктической станции "Академик Вернадский" через штормовой пролив Дрейка. Далее запланировано около 5 дней на разгрузку и столько же - на возвращение на материк участников 24-й УАЭ.

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"Усилиями наших дипломатов есть договоренность, что правительство Чили впустит нашу экспедицию, которая уже более года проработала в Антарктиде, на свою территорию. Оттуда потом будет организована их отправка в Украину. Пути этого последнего этапа еще согласовываются и зависят от того, как будет развиваться ситуация с карантином в Украине и других странах на пути домой", - сообщил глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.







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Фото: mon.gov.ua

Напомним, команда 25-й Украинской антарктической экспедиции отправилась на станцию ​​"Академик Вернадский" в марте, однако не смогла добраться до Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев из-за пандемии COVID-19 20 марта.

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