Перчатки, маски и кабинки для людей с температурой: как проходят парламентские выборы в Южной Корее. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.
Среди мер, которых обязательно должны придерживаться избиратели, социальное дистанцирование (не менее 1 метра в очереди) и ношение перчаток и масок. В случае отсутствия последних, их раздают на входе в избирательный участок.
Избирателям также меряют температуру. Любой человек с температурой выше 37,5 градусов должен проголосовать в специальной кабине.
На избирательном участке все кабинки регулярно дезинфицируются.
По состоянию на 3 часа дня проголосовало уже 56.5% южнокорейцев. Данная цифра включает в себя голосование по почте, которое также предусмотрено.