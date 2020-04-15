Перчатки, маски и кабинки для людей с температурой: как проходят парламентские выборы в Южной Корее. ФОТОрепортаж

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Ожидается, что на сегодняшних парламентских выборах в Южной Корее проголосуют миллионы граждан. Но на фоне вспышки коронавируса это не совсем типичные выборы.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

Среди мер, которых обязательно должны придерживаться избиратели, социальное дистанцирование (не менее 1 метра в очереди) и ношение перчаток и масок. В случае отсутствия последних, их раздают на входе в избирательный участок.

Избирателям также меряют температуру. Любой человек с температурой выше 37,5 градусов должен проголосовать в специальной кабине.

На избирательном участке все кабинки регулярно дезинфицируются.









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По состоянию на 3 часа дня проголосовало уже 56.5% южнокорейцев. Данная цифра включает в себя голосование по почте, которое также предусмотрено.