Первый день режима спецпропусков в Москве: огромные очереди в метро и километровые пробки. ФОТОрепортаж

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Огромные очереди у станций метрополитена и длинные автомобильные пробки на въезде в город образовались в Москве 15 апреля из-за введения режима спецпропусков.

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.

Полицейские проверяют цифровые пропуска, необходимые для передвижения по городу на общественном, личном или служебном транспорте.

В соцсетях появились многочисленные сообщения с комментариями и критикой по этому поводу. Полицейские проверяют пропуска на всех станциях московского метро. Так, на станции "Беломорская" всех пришедших проверяют двое сотрудников полиции: они смотрят паспорта в развернутом виде, а также вбивают код пропуска в планшет. Аналогичная ситуация наблюдается и на станции "Речной вокзал". В автобусах таких проверок пока нет.

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Первый день режима спецпропусков в Москве: огромные очереди в метро и километровые пробки 01
Первый день режима спецпропусков в Москве: огромные очереди в метро и километровые пробки 02
Первый день режима спецпропусков в Москве: огромные очереди в метро и километровые пробки 03
Первый день режима спецпропусков в Москве: огромные очереди в метро и километровые пробки 04

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Первый день режима спецпропусков в Москве: огромные очереди в метро и километровые пробки 05
Первый день режима спецпропусков в Москве: огромные очереди в метро и километровые пробки 06
Первый день режима спецпропусков в Москве: огромные очереди в метро и километровые пробки 07
Первый день режима спецпропусков в Москве: огромные очереди в метро и километровые пробки 08Первый день режима спецпропусков в Москве: огромные очереди в метро и километровые пробки 09

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Топ комментарии
+11 саша паламарчук
Так пофіг, що аж невдобно.
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15.04.2020 11:32
+9 Envoy
Радует . Заслужили .
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15.04.2020 11:31
+9 Павел Яременко
Половина цапов без масок. Это прекрастно!
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15.04.2020 11:33
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