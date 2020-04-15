Воин 3-го отдельного полка ССО Игорь Вивчаренко погиб при взрыве миномета во время стрельб 14 апреля в зоне ООС. ФОТО

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Вчера, 14 апреля, в 11.40 во время проведения плановых учебных стрельб на полигоне в Донецкой области, в результате взрыва 82-мм миномета погиб 24-летний Игорь Викторович Вивчаренко, старший солдат, оператор группы специального назначения 3-го отдельного полка специального назначения сил специальных операций ВС Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы 3-го ОПСН, сообщает Цензор.НЕТ.

"14 апреля в зоне проведения ООС, при исполнении обязанностей по службе погиб военнослужащий 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго.

Во время проведения плановых занятий по огневой подготовке погиб оператор группы специального назначения, старший солдат Вивчаренко Игорь Викторович.

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Командование и личный состав 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго выражают искренние соболезнования близким и родным погибшего", - отмечается в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.