Поворозник назвал "лживой" информацию о принятии им взятки: "Мне скрывать нечего, всегда работаю честно". ФОТО

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Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник утверждает, что никогда не брал взяток, так как это "противоречит его жизненным и профессиональным взглядам и принципам".

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"По вчерашней ситуации:

1. Взяток не брал.

2. Никаких разговоров о неправомерной выгоде не вел, в том числе с лицом, о котором вспоминают в публикациях.

3. Все заявления о том, что меня арестовали, поймали на взятке - ложь.

4. Подозрение никто не объявлял.

5. Вызванный как свидетель на допрос в пятницу", - написал чиновник.

Поворозник также потребовал от правоохранительных органов разобраться с распространением ложной информации в СМИ.

"Еще раз подчеркиваю: мне скрывать нечего! Я готов сотрудничать с правоохранительными органами и буду требовать публичного рассмотрения дела!" - добавил он.

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Напомним, вчера СМИ сообщили, что первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, а в мэрии Киева идут обыски.



