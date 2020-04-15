Поворозник назвал "лживой" информацию о принятии им взятки: "Мне скрывать нечего, всегда работаю честно". ФОТО

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Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник утверждает, что никогда не брал взяток, так как это "противоречит его жизненным и профессиональным взглядам и принципам".

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"По вчерашней ситуации:

1. Взяток не брал.
2. Никаких разговоров о неправомерной выгоде не вел, в том числе с лицом, о котором вспоминают в публикациях.
3. Все заявления о том, что меня арестовали, поймали на взятке - ложь.
4. Подозрение никто не объявлял.
5. Вызванный как свидетель на допрос в пятницу", - написал чиновник.

Поворозник назвал лживой информацию о принятии им взятки: Мне скрывать нечего, всегда работаю честно 01

Поворозник также потребовал от правоохранительных органов разобраться с распространением ложной информации в СМИ.

"Еще раз подчеркиваю: мне скрывать нечего! Я готов сотрудничать с правоохранительными органами и буду требовать публичного рассмотрения дела!" - добавил он.

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Напомним, вчера СМИ сообщили, что первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, а в мэрии Киева идут обыски.

Поворозник назвал лживой информацию о принятии им взятки: Мне скрывать нечего, всегда работаю честно 02
Поворозник назвал лживой информацию о принятии им взятки: Мне скрывать нечего, всегда работаю честно 03

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Топ комментарии
+15 AbOriginal_UA
Такой честный, что наверное, на пенсию уйдёт по воде....
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15.04.2020 12:45
+9 Kolja Stambulskij
отпускайте невиноватый он это Татьяна Чорновол все украла и всех убила
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15.04.2020 12:45
+9 Eugen Mk
Ято ему, канешна, не верю, но в топорность и заказуху работы органов - запросто.
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15.04.2020 12:46
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