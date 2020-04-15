В Киеве неизвестные взорвали банкомат и украли наличку, - полиция. ФОТО

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В Киеве сотрудники Национальной полиции разыскивают злоумышленников, которые в Святошинском районе столицы взорвали банкомат и украли кассеты с наличными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что около двух часов ночи в столичную полицию обратилась женщина, которая сказала, что якобы трое неизвестных мужчин у магазина на улице Покотило взорвали банкомат.

В Киеве неизвестные взорвали банкомат и украли наличку, - полиция 01

Правоохранители осмотрели место происшествия и прилегающую территорию, взрывоопасных веществ или предметов обнаружено не было. По предварительной информации полиции, преступники сначала закрасили краской камеры видеонаблюдения, после чего взорвали уличный банкомат, забрали оттуда кассеты с наличными и скрылись в неизвестном направлении.

В Киеве неизвестные взорвали банкомат и украли наличку, - полиция 02

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества. Правоохранители работают над установлением подозреваемых лиц.

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Топ комментарии
+8 Vadym Tsyrkalyuk
пенсионеры забрали свою 1000
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15.04.2020 13:39
+3 Nikolay Bilyi
Нужно срочно прекратить пополнять банкоматы наличкой!
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15.04.2020 13:39
+2 Мария Орловская 74b98627
Забыли добавить,что эти деньги могли пойти на оплату пенсий и других социальных выплат (А.Геращенко)
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15.04.2020 13:41
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