В Киеве неизвестные взорвали банкомат и украли наличку, - полиция. ФОТО

5596

В Киеве сотрудники Национальной полиции разыскивают злоумышленников, которые в Святошинском районе столицы взорвали банкомат и украли кассеты с наличными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что около двух часов ночи в столичную полицию обратилась женщина, которая сказала, что якобы трое неизвестных мужчин у магазина на улице Покотило взорвали банкомат.

Правоохранители осмотрели место происшествия и прилегающую территорию, взрывоопасных веществ или предметов обнаружено не было. По предварительной информации полиции, преступники сначала закрасили краской камеры видеонаблюдения, после чего взорвали уличный банкомат, забрали оттуда кассеты с наличными и скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества. Правоохранители работают над установлением подозреваемых лиц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В машине патрульной полиции в Днепре умер задержанный. ГБР начало досудебное расследование. ФОТО