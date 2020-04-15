Украина отправила в Италию второй борт с 5 тоннами санитайзеров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

3728 41

Для борьбы с коронавирусной инфекцией Украина передала Италии вторую партию гуманитарной помощи. Сегодня на рассвете груз с дезинфицирующей жидкостью вылетел в Рим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

"Это вторая партия гуманитарной помощи для итальянцев. Общим весом 5 тонн. Как и ранее, она содержит средства дезинфекции, которые полностью соответствуют международным стандартам. Итальянская сторона ценит нашу помощь. А мы надеемся, что совместными усилиями преодолеем эпидемию в Украине и мире", - отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Украина отправила в Италию второй борт с 5 тоннами санитайзеров 01
Украина отправила в Италию второй борт с 5 тоннами санитайзеров 02
Украина отправила в Италию второй борт с 5 тоннами санитайзеров 03

Отмечается, что гуманитарную помощь в Итальянскую Республику МВД Украины направляет в соответствии с Указом Президента Украины Владимира Зеленского от 3 апреля 2020 № 129 и распоряжения Кабинета Министров Украины от 6 апреля 2020 № 381-р. Груз сопровождают сотрудники ГосЧС Украины.

Смотрите также: Ты - медик, просто берешь и делаешь свою работу, - медбрат из Киева Битюков, приехавший в составе украинской делегации в Италию для помощи в борьбе с COVID-19. ВИДЕО

Напомним, 8 апреля Украина уже отправила в Италию пять тонн специальных санитайзеров для дезинфекции больниц и рук медицинских работников.

Коронавирус и карантин
Италия карантин МВД гуманитарная помощь COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17 Mykhailo Stepanov
Если мы доживем до того дня когда против Авакова будет судебное разбирательство, можно не сомневаться что он спокойно будет жить на своей вилле в Италии
показать весь комментарий
15.04.2020 13:55
+16 Гыг с Вами
а шо только на италии белый свет клином сошелся? Украина отправила в Италию второй борт с 5 тоннами санитайзеров - Цензор.НЕТ 8582а ну да,еще албанские пляжи...
показать весь комментарий
15.04.2020 13:55
+11 Привет
Какое счастье...а для украинца такая бутылочка в АТБ стоит почти 100 гривен..
Осел ты президент чего? Италии или Украины?? Ты за какой народ и каких врачей должен переживать в первую очередь??
показать весь комментарий
15.04.2020 14:00
Смотреть комментарии