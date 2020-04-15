Украина отправила в Италию второй борт с 5 тоннами санитайзеров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Для борьбы с коронавирусной инфекцией Украина передала Италии вторую партию гуманитарной помощи. Сегодня на рассвете груз с дезинфицирующей жидкостью вылетел в Рим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

"Это вторая партия гуманитарной помощи для итальянцев. Общим весом 5 тонн. Как и ранее, она содержит средства дезинфекции, которые полностью соответствуют международным стандартам. Итальянская сторона ценит нашу помощь. А мы надеемся, что совместными усилиями преодолеем эпидемию в Украине и мире", - отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.







Отмечается, что гуманитарную помощь в Итальянскую Республику МВД Украины направляет в соответствии с Указом Президента Украины Владимира Зеленского от 3 апреля 2020 № 129 и распоряжения Кабинета Министров Украины от 6 апреля 2020 № 381-р. Груз сопровождают сотрудники ГосЧС Украины.

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Напомним, 8 апреля Украина уже отправила в Италию пять тонн специальных санитайзеров для дезинфекции больниц и рук медицинских работников.