Спецкапсулу для транспортировки зараженных COVID-19 изобрели в Украине. ФОТО

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капсула

В Украине изготовили специальную капсулу, в которой смогут перевозить больных коронавирусом, не подвергая угрозе заражения медперсонал.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", идея принадлежит доктору Ростиславу Валихновскому.

Отмечается, что с помощью этого герметичного устройства медики и реанимобиль будут защищены от инфицирования.

Как рассказал один из инициаторов создания капсулы Алексей Борсало, первый образец создали за семь дней на заводе в Кременчуге. После этого его отдали в Полтавскую больницу. Там доктора протестировали ее в карете "скорой помощи". Уже сегодня капсулу привезут в Киев, испытывать ее будут в клинике Валихновского.

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Одна такая капсула весит 16 килограмм. Она изготовлена из герметичного материала. Имеет маску, приборы для подачи кислорода, компрессор и фильтры для обеззараживания воздуха. С помощью вмонтированных перчаток-манжетов медики смогут проводить любые процедуры без контакта с пациентом. Стоимость одного устройства - около 45 тысяч гривен.

Спецкапсулу для транспортировки зараженных COVID-19 изобрели в Украине 01

Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+7 Механизмы не работают
В этой поделке которая наверное стоит 10млн гривен, больного будут бросать прямиком в крематорий. И деньги освоены и больной "вылечен".
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15.04.2020 14:42
+3 Tempora Mutantur
я думал, погребальная урна )
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15.04.2020 14:41
+3 Oleg Razin
Для одноразового как-то многовато получается. О том как его использовать второй раз мне рассказывать не надо.
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15.04.2020 14:53
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