Участники преступной группы скрыли 5 млн грн доходов от перевозки пассажиров через линию разграничения на Донетчине, - полиция. ФОТОрепортаж

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Участники преступной группы вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ, скрывая большую часть доходов, полученных от перевозки пассажиров через линию разграничения на Донбассе.

Спецоперацию по разоблачению участников преступления провели сотрудники следственного управления при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований полиции области под процессуальным руководством прокуратуры с привлечением спецподразделения КОРД, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Полицейские установили, что в 2019 году должностные лица одного из коммунальных предприятий вступили в преступный сговор с частными перевозчиками, на основании заключенных с КП договоров осуществляли нерегулярные специальные перевозки пассажиров через линию разграничения с временно оккупированной территории Донецкой области.

Участники преступной схемы вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ, занижая фактическое количество перевезенных через линию разграничения пассажиров. Таким образом, сумма, которая подлежала зачислению на счет КП в результате предоставления услуг, составляла 25% от реального количества полученных наличных средств. Присвоенную таким образом остальные в сумме почти 5 млн гривен злоумышленники распределили между собой.

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В ходе санкционированных обысков в местах пребывания юридических лиц и в помещениях 10 фигурантов дела выявлены и изъяты мобильные телефоны, бухгалтерская документация и черновые записи.

По факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц), открыто уголовное производство.

Продолжается досудебное расследование. Сейчас решается вопрос о сообщении всем участникам преступной группы о подозрении в инкриминируемом преступлении.





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