"Слуга народа" Дубинский хочет отменить "антиконституционные" изменения в регламент ВР: зарегистрировал постановление. ДОКУМЕНТ

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Нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский внес в Раду постановление об отмене изменений в Регламент по противодействию злоупотреблениям правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

Об этом он написал у себя в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Зарегистрировал постановление об отмене антиконституционных изменений в регламент ВР, принятых по указке внешней ликвидационной комиссии Украины", - написал он.

Слуга народа Дубинский хочет отменить антиконституционные изменения в регламент ВР: зарегистрировал постановление 01

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Топ комментарии
+16 Who's Here
Дубинский хочет отменить "антиконституционные" изменения в регламент ВР: зарегистрировал постановление - Цензор.НЕТ 6955
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16.04.2020 15:51
+12 Виктор Ямской
Обычным зебилом. Выбрали по приколу.
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16.04.2020 15:53
+8 Коваленко Егор
А гадит в нашем!
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16.04.2020 15:57
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