Группировка, торговавшая оружием, разоблачена в Чернигове, также у них обнаружены наркотики, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области блокировали деятельность организованной группы, которая специализировалась на нелегальном сбыте боевых средств поражения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр управления СБУ в Черниговской области.

По данным следствия, трое жителей областного центра незаконно хранили в своих домах огнестрельное оружие и боеприпасы для продажи. Своих клиентов они подыскивали через личные связи в криминальных кругах на территории региона.

В рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали реализацию фигурантами револьвера системы "Наган".

Сотрудники СБУ задержали участников группировки на одной из улиц областного центра при попытке сбыта автомата АКС-74 с устройством для бесшумной стрельбы и почти 300 патронов к нему. За этот товар злоумышленники планировали получить 36 000 гривен.

В ходе проведения обысков по месту жительства и в транспортных средствах фигурантов правоохранители обнаружили холодное оружие, амфетамин и деньги, вероятно полученные преступным путем. Полученные средства поражения и психотропы направлены на экспертизу.

Сейчас одному из участников преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Проверяется информация о нелегальной переправке изъятого оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил и причастность задержанных к контрабанде оружия и взрывчатых веществ через государственную границу Украины.

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