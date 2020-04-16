Начальник отдела Госпогранслужбы вымогал $1,1 тыс. за беспрепятственное прохождение подчиненным военной службы на Буковине, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безопасности Украины разоблачила начальника отдела пограничной службы Черновицкого пограничного отряда на получении неправомерной выгоды от подчиненного военнослужащего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что подполковник требовал $1,1 тыс. за беспрепятственное прохождение подчиненным военной службы. За эту сумму он также гарантировал не привлекать военнослужащего к ответственности за непринятие соответствующих мер при передаче изъятого на границе имущества органам фискальной службы.

Продолжаются неотложные следственные действия и обыск по месту прохождения военной службы подполковника. По результатам их проведения будет принято решение относительно сообщения офицеру о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 и ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины, избрание меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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