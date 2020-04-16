В поле на Херсонщине взорвались боеприпасы в кузове грузовика, - ГБР. ФОТОрепортаж

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Военный грузовик вез боеприпасы к месту дислокации. Машина загорелась, и находившиеся в кузове боеприпасы сдетонировали и взлетели на воздух.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"16 апреля 2020 около 12:00 в Херсонской области во время движения военной техники к месту дислокации произошло возгорание военного автомобиля марки "КрАЗ" под управлением военнослужащего Вооруженных сил Украины. В кузове военного автомобиля находились боеприпасы, которые сдетонировали и вызвали взрыв", — сказано в сообщении.

Никто не пострадал. ГБР проводит расследование по факту неосторожного уничтожения оружия, боевых припасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах (ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса Украины).

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Наказание по этой статье — штраф до 850 грн, служебное ограничение на срок до 2 лет или содержание в дисциплинарном батальоне на срок до 1 года.

В поле на Херсонщине взорвались боеприпасы в кузове грузовика, - ГБР 01
В поле на Херсонщине взорвались боеприпасы в кузове грузовика, - ГБР 02
В поле на Херсонщине взорвались боеприпасы в кузове грузовика, - ГБР 03
В поле на Херсонщине взорвались боеприпасы в кузове грузовика, - ГБР 04
В поле на Херсонщине взорвались боеприпасы в кузове грузовика, - ГБР 05

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Топ комментарии
+10 Ksenia VB
Добре, що ніхто не постраждав.
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16.04.2020 19:39
+5 Serge Coalminer 94e34c80
Головне люди..а заліза ще зробим!
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16.04.2020 19:39
+3 Вася Шевченко f77d76ba
850 грн - штрафа (и свечечка св. Николаю-чудотворцу)
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16.04.2020 19:42
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