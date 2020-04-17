В региональных прокуратурах два этапа аттестации прошли 75% прокуроров, - Офис Генпрокурора. ИНФОГРАФИКА

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Региональные прокуроры прошли два этапа аттестации в рамках реформирования ведомства.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Кадровые комиссии по аттестации прокуроров региональных прокуратур завершили обработку протоколов прохождения двух этапов тестирования. 2383 прокурора, то есть более 75%, успешно прошли два этапа аттестации", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что прокуроры, которые не явились на тестирование или набрали низкие баллы, будут уволены,

Также комиссии рассмотрели около тысячи заявлений прокуроров о переносе сроков тестирования, представленных как накануне, так и после дня прохождения аттестации. Члены комиссий приняли решение о назначении дополнительного дня для сдачи тестов.

В прокуратуре напомнили, первые два этапа аттестации прокуроров региональных прокуратур состоялись в начале марта. Они предусматривали проверку уровня знаний законодательства и умения его применения, а также общих способностей и навыков. Прокуроры, которые успешно прошли оба тестирования, допускаются к третьему этапу аттестации, который включает выполнение практического задания и прохождение собеседования.

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Даты третьего этапа аттестации и дополнительного тестирования в рамках первых двух этапов будут определены комиссиями после снятия ограничительных карантинных мероприятий, введенных в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 г. № 211 "О предупреждении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" с последующими изменениями и дополнениями.