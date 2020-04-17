Неизвестные облили краской адресные таблички на майдане Героев Небесной Сотни в Харькове. ФОТОрепортаж

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В Харькове неизвестные лица облили краской адресные таблички на майдане Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua

Отметим, майдан Героев Небесной Сотни в Харькове появилась в рамках декоммунизации в 2015 году. Раньше это была площадь Руднева.

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