СБУ в Одессе задержала бывшего участника террористической организации "ДНР". ФОТОрепортаж

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В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники Службы безопасности Украины задержали бывшего наемника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР", который участвовал в боевых действиях против сил Антитеррористической операции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Досудебным следствием установлено, что житель Донецка в 2014 году добровольно присоединился к одному из разведывательно-диверсионных подразделений батальона "Шум" Казачьего союза "Область войска Донского". Впоследствии в составе огневой группы поддержки так называемой "1-й Славянской бригады 1 Армейского Корпуса МО ДНР" осуществлял активное сопротивление украинским военнослужащим и силам АТО в районе Углегорска, Дебальцево, Песков, Спартака, Логвинового и Донецкого аэропорта.

В 2018 году злоумышленник покинул ряды террористов и выехал на подконтрольную территорию Украины. Скрывался в Харькове и Киеве. Впоследствии переехал в Одессу, где получил новые документы. Все это время тщательно скрывал свое участие в НЗФ "ДНР".

Сотрудники СБУ задержали бывшего участника НЗФ в Одессе. Во время задержания злоумышленник предоставил о себе ложные установочные данные и оказывал физическое сопротивление. В ходе санкционированного обыска по месту жительства боевика изъята компьютерная техника, мобильный терминал и сим-карты, которые могут содержать подтверждение его участия в террористической организации "ДНР".

Сейчас фигуранту производства объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование.

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