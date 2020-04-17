Директор лесного хозяйства вымогал 360 тыс. грн за продажу деловой древесины под видом топливной в Запорожской области, - ГБР. ФОТОрепортаж

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В суд направлено обвинительное заключение в отношении директора государственного предприятия одного из лесных хозяйств, расположенных на территории Запорожской области. Чиновник обвиняется в получении неправомерной выгоды в крупном размере а также составлении и выдаче заведомо ложных официальных документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что директор лесного хозяйства, в состав которого входят 3 лесо-охотничьих хозяйства, требовал от частного предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 360 тыс. гривен за продажу деловой древесины, которая находится на балансе предприятия, под видом топливной древесины.

В ходе проведения досудебного расследования следователями выявлен факт внесения обвиняемым в официальные документы заведомо ложных сведений относительно занижения класса древесины. Так под видом дровяной древесины продавалась древесина промышленного назначения.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

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