На Тернопольщине сгорел орнитологический заказник, - ГСЧС. ФОТО (обновлено)

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В Тернопольской области горит Чистиливский орнитологический заказник общегосударственного значения. Пожар возник 17 апреля на площади около 8 га.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Тернопольщины.

О пожаре стало известно ГСЧС в 17:10. К борьбе с огнем привлекли 9 единиц пожарной техники и 46 спасателей.

"Учитывая большую площадь, быстрое разрастание пожара и возможные негативные последствия на тушение дополнительно привлекли 6 автоцистерн и 32-х пожарных среди сводного отряда, сформированного для оказания помощи пожарно-спасательной службе Житомирской бласти в ​​тушении лесных пожаров", - отметили в ГСЧС.

Позже пресс-служба ГСЧС сообщила, что 18 апреля в 06.40 пожар на территории Чистиливського орнитологического заказника был ликвидирован.

На Тернопольщине сгорел орнитологический заказник, - ГСЧС 01

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Топ комментарии
+22 Sophia-Maria Duglass
Это кацапы поджигают , Просто МВД их поймать не может
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18.04.2020 00:41
+18 Vedana
Страхіття.
На фб були фото тваринок, які згоріли ...
Що ви робите, припиняйте палити траву, ненормальні. Сухо, вітер.
В себе в дворі паліть: згорить хата - спатимете на землі.
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18.04.2020 00:47
+17 Taras 8651d273
Да это уже очевидно, что это не "поджигатели травы", это как бы на систематические провокации похоже. Нас хотят натыкать носом, показывая беспомощность, нелепость нашей власти. Плюс людей лишний раз позлить. О выгодополучателях догадайтесь сами.
Я так думаю.
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18.04.2020 00:58
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