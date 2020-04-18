"Пандемия, пожары и война - всем надо помогать": Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным. ФОТОрепортаж

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Волонтер Наталья Юсупова собирает помощь воинам, получившим ранения на фронте, медикам, борющимся с пандемией, а также пожарным, которые продолжают бороться с огненной стихией в Зоне отчуждения ЧАЄС.

Как передает Цензор.НЕТ, на странице в фейсбуке она отчиталась о собранной и переданной помощи.

"Снова прибыл борт с ранеными, снова скорые неслись в центральный госпиталь.

Раненых привезли из Харькова, есть очень тяжёлые, их забрали в реанимацию, есть воины с ампутацией.

Это все конечно очень тяжело, пандемия, пожары и война, всем надо помогать. Так, по потребностям и отчетам.

В госпитале карантин, мы завозим ребятам соки, йогурты, колбаса, сыр, кофе, сладкое и шорты, футболки, спорт костюмы.

Медикам купили защитные костюмы, более 500 штук, в разные больницы, на фронт и госпиталя.

На этой неделе мы помогали пожарным в Чернобыльской зоне, отослали два груза почти 300 кг, это сух пайки, аккумуляторы, распираторы, защитную одежду для медиков, много всего. Второй груз 168 кг пайков и 97кг всего остального. Общая сумма 53 тыс и 86 тыс, это 139 тыс грн.

Отправили посылки на фронт с тактич медицинскими рюкзаками (14 тыс), лекарством и масками, в Курахово, Золоток, Краматорск и 73 морской центр спец наз. Все чеки публикую.

Сегодня отправляем пожарным карематы 50 ш-150 кг и распираторы от дыма.

Мы благодарим всех за каждую копейку и любую помощь.

Тяжёлое время для страны, помогаем кто чем может. Все отчеты и чеки смотрите у меня на стр. По вопросам пишите в личку.

Карта для помощи 5358 3853 2000 2464 монобанк, приват 5218 5722 2178 3579 Юсупова".

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