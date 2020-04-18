В результате поджога сухой травы огнем уничтожены 10 деревянных дачных домиков на Львовщине, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Поступило сообщение о пожаре в г. Червонограде на ул. Львовская в деревянном бесхозяйственном здании.
На момент прибытия пожарных к месту вызова выяснилось, что в результате горения сухой травы огонь перекинулся на деревянные дачные домики. Не теряя времени спасатели приступили к проведению работ по ликвидации возгорания, однако сильный ветер осложнял тушение пожара.
В 17:02 пожарные локализовали пожар, и в 18:31 полностью ликвидировали. В результате пожара огонь уничтожил сухую траву на площади 700 кв.м. отдельными центрами и 10 деревянных дачных домов, размером 3 × 4 м.
К ликвидации пожара привлекли 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники.
Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.
Последние недели Украина пылает. Лесные и степные пожары фиксируют не только в Чернобыле, но и по всей Киевской области, а также на Черниговщине, Житомирщине, Полтавщине, в Днепропетровской области. Политолог и телеведущий Тарас Березовец на своем канале в Telegram показал онлайн-карту пожаров в Европе за 17-18 апреля, которая публикуется на сайте Еврокомиссии. Согласно ей, положение Украины тяжелое. "Украина вся в огне. В соседних странах ничего подобного нет. Расскажите теперь, что это совпадение", - написал он.
Со схожим заявлением в Telegram также выступил известный волонтер Мирослав Гай. Он считает, что масштабы могут быть диверсиями. "Поджоги идут массовые, в разных областях, захватывают территории больших городов. Поджог во все времена в истории человечества был хорошим средством войны. Это прекрасное средство дестабилизации. Киев, Житомирщина, Черниговщина, Полтавщина, Чернобыль, Днепр… Везде пожары. Поджигателей ловят, но некоторые поджоги невозможно оправдать традицией сжигания травы. Как по мне, уже нужно озвучивать версию о теракте, либо диверсии", - написал волонтер.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/205536_1587191146
мозговопилок у поджигателей сухой травы...
нахазяйновали? впорались???