"Очень похоже на спланированные поджоги для нагнетания": зафиксированы возгорания в Бородянке под Киевом. ФОТО

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На окраине Бородянки, что в 60 км от Киева, зафиксированы возгорания, которые выглядят как спланированные поджоги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на странице в Facebook Макс Левин.

"А это уже на окраине Бородянки (60 км от Киева)
Небольшое по площади возгорание на дороге. Но откуда оно там?
Очень похоже на спланированные поджоги, в том числе для нагнетания", - написал он под фото.

Очень похоже на спланированные поджоги для нагнетания: зафиксированы возгорания в Бородянке под Киевом 01

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Топ комментарии
+35 Виктор Стеценко 216e0192
"Очень похоже на спланированные поджоги для нагнетания": зафиксированы возгорания в Бородянке под Киевом - Цензор.НЕТ 602
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18.04.2020 12:42
+16 Fjall_Raven
посмотрела параша на свои прошлогодние колоссальные сибирские пожары тайги, не поддающиеся тушению и решила похожее и в Украине запустить.
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18.04.2020 12:46
+11 ALEX SUROVV
Какая то кацапская мразь ездит и прямо с машины поджигает траву и леса
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18.04.2020 12:43
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