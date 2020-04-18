Водитель не справился с управлением и влетел в дерево в Одессе, есть погибший, - Нацполиция. ФОТО

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Сегодня ночью на улице Успенской одессит, 1990 года рождения, не справился с управлением BMW, выехал с дороги и столкнулся с деревом. Удар был такой силы, что автомобиль перевернулся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

Водитель получил незначительные повреждения, а вот его 30-летний пассажир погиб мгновенно.

По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали.

Сейчас, в рамках открытого по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины производства, проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд экспертиз.

Действующим законодательством за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Водитель не справился с управлением и влетел в дерево в Одессе, есть погибший, - Нацполиция 01
Водитель не справился с управлением и влетел в дерево в Одессе, есть погибший, - Нацполиция 02

ДТП
ДТП Одесса Нацполиция
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Топ комментарии
+7 Поедатель Зябликов
Мои соболезнования родственникам и хорошим знакомым дерева.
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18.04.2020 13:02
+2 Fjall_Raven
низко летел. к перемене погоды.
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18.04.2020 13:08
+2 ALEX SUROVV
Слава Богу что люди не пострадали. А вот дерево жалко. Заставить родственников дебила оплатить посадку равностоящих новых деревьев
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18.04.2020 13:09
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