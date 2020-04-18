Военнослужащий Владимир Максименко, тяжело раненый при взрыве миномета во время стрельб 14 апреля в зоне ООС, нужна помощь в лечении, он в коме. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет волонтер Тимур Кобзар.
"Проклятый миномет ...
Сейчас в коме и борется за жизнь боец 3 Полка ССН - Максименко Владимир Витальевич. Из родни никого нет ...
Друзья, поможем. Карточка побратима для помощи: 5169 3600 0844 8031
Политаев Владислав (назначение: помощь Максименко)"
Как сообщалось ранее, во время стрельб на полигоне в Донецкой области взорвался 82-мм миномет. На месте погиб 24-летний Игорь Викторович Вивчаренко, старший солдат, оператор группы специального назначения 3-го отдельного полка специального назначения сил специальных операций ВС Украины. Еще 8 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.
Но вот вопрос у меня к ослам оманским: что там насчёт обязательного профстрахования жизни и здоровья военных??? Неужель отменили, как проклятое наследие свершений петра?! Вот зЭчмошники, во дают!!!