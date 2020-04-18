Очаг вспышки COVID-19 зафиксировали на Черниговщине, в населенном пункте введен особый режим въезда-выезда, - ОГА. ФОТОрепортаж

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Cело Нежинское Черниговской области признано очагом вспышки инфекционной болезни. В соответствии с принятыми решениями в селе проводятся противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко, передает Цензор.НЕТ.

"Определен круг контактных лиц мужчины, у которо погодтвердили коронавирус. Он довольно значительный - 49 человек", - заявил он.

В связи с этим на территории населенного пункта введен особый режим въезда-выезда граждан и транспортных средств. Установлен контрольно-пропускной пункт. К работе привлечены правоохранители, спасатели и медработники.

Ведется контроль соблюдения режима самоизоляции контактными лицами. Транспортные средства проходят соответствующую обработку спецсредствами.

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