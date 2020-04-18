"Работники пожарной охраны "Укрзализныци" присоединились к ликвидации масштабного пожара на Житомирщине", - Криклий. ФОТОрепортаж

3507 26

Для защиты железнодорожного полотна и грузов от огня, а также для пополнения водой автоцистерн на место происшествия был отправлен пожарный поезд со 120 тоннами воды.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"В стороне от вызовов инфраструктура никогда не стоит. Работники пожарной охраны "Укрзализныци" присоединились к ликвидации масштабного пожара на Житомирщине. Для защиты железнодорожного полотна и грузов от огня, а также для пополнения водой автоцистерн на место происшествия был отправлен пожарный поезд со 120 тоннами воды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к работе были привлечены личный состав поезда и члены добровольной пожарной дружины стрелковой команды "Коростень".

Пожарные провели работу по недопущению распространения огня на железнодорожные пути и заправили более десяти автоцистерн для тушения лесных пожаров.

Читайте также: Из 15 очагов возгораний на Житомирщине 6 ликвидировали, 5 - локализовали, - Аваков. КАРТА

Работники пожарной охраны Укрзализныци присоединились к ликвидации масштабного пожара на Житомирщине, - Криклий 01
Работники пожарной охраны Укрзализныци присоединились к ликвидации масштабного пожара на Житомирщине, - Криклий 02
Работники пожарной охраны Укрзализныци присоединились к ликвидации масштабного пожара на Житомирщине, - Криклий 03
Работники пожарной охраны Укрзализныци присоединились к ликвидации масштабного пожара на Житомирщине, - Криклий 04

Пожары в Украине
Житомирщина пожар Укрзализныця Криклий
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3 Li Quan
А любовница самого Криклия с зарплатой свыше сотни тысяч грн в месяц тоже к тушению присоединилась или как ???
показать весь комментарий
18.04.2020 14:01
+3 Вася Шевченко f77d76ba
канешна...а жар его души...и пламенную страсть... кто тушить будет???
показать весь комментарий
18.04.2020 14:03
+2 Gordon Freeman 72862ded
И учителей тоже можно присоединить!
показать весь комментарий
18.04.2020 13:57
Смотреть комментарии