Почти 64 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 направят на адресные выплаты и закупку медоборудования, - Шмыгаль. ИНФОГРАФИКА

Такое мнение высказал в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Владимир Зеленский одобрил изменения в Госбюджет-2020. Это отправная точка для реализации приоритетных шагов для противодействия пандемии коронавируса", - написал Шмыгаль.
Премьер добавил, что средства из созданного Фонда борьбы с COVID-19 объемом 64,7 млрд грн будут направлены на повышение выплат работникам, противостоящим вирусу, закупку медицинского оборудования, социальную поддержку пенсионеров и тех, кто потерял работу.
Он напомнил, что дополнительно в бюджете заложены 15,7 млрд грн для доплат всем медработникам, пенсионное обеспечение увеличено на 29,7 млрд грн, а финансирование Министерства социальной политики - на 19,5 млрд грн.
"Вместе с тем, сохранены расходы на оборону, поддержку АПК и дорожную инфраструктуру", - добавил глава правительства.
Он также отметил, что сложные времена требуют решительных действий и поздравил украинцев с наступающим праздником - Пасхой.
Напомним, 13 апреля Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Госбюджет-2020.