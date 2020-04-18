Морская пехота училась вести бой в населенном пункте, - Минобороны. ФОТОрепортаж

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Заключительный этап подготовки военнослужащих морской пехоты проходил в рамках батальонных тактических учений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, отработаны элементы ведения боя экипажей бронетранспортеров и танковых подразделений в населенном пункте, а также эвакуация раненых и поврежденной техники с поля боя.

Также отточили мастерство взаимодействия между подразделениями артиллерии, разведки и радиоэлектронной борьбы. На одном из этапов отработали введение в бой резервов батальона и развертывание их в боевые порядки.

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Фото: mil.gov.ua