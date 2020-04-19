Нарушения карантина зафиксированы во время пасхального богослужения в Почаевской лавре, - полиция. ФОТОрепортаж

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В Тернопольской области полиция зафиксировала нарушение карантина в Почаевской лавре, в храм во время Пасхального богослужения пустили прихожан, несмотря на установленные ограничения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно предварительным договоренностям с духовенством Почаевской лавры, богослужение должно было проводиться с выполнением всех условий и правил карантина. Прихожане должны были находиться на прилегающей территории, а не в храме. Пасхальное богослужение началось в 23:00. В это время полицейские зафиксировали скопления людей в храме, еще несколько десятков прихожан находились на улице", - говорится в сообщении.

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Так, во время религиозной службы духовенство открыло двери монастыря и верующие, вопреки установленным ограничениям, начали заходить внутрь, из-за этого были усилены полицейские меры для минимизации возможного заражения людей.







В связи с нарушением карантинных норм рассматривается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Пасхальные богослужения прошли в 447 культовых сооружениях и храмах города и области, большинство религиозных мероприятий проводились с соблюдением установленных ограничений.