Рассматриваются две версии возникновения пожаров на Житомирщине - суховеи и умышленный поджог, - Аваков. ФОТОрепортаж

2945

В Житомирской области работает группа специалистов МВД. Ведется следствие

Об этом министр внутренних дел заявил сегодня, 19 апреля, во время заседания оперативного штаба в Овруче, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

Совещание состоялось при участии секретаря СНБО Алексея Данилова и руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, министра внутренних дел Арсена Авакова, председателя ГСЧС Николая Чечеткина и руководителей Житомирской области и Гослесагентства. Делегация осуществила облет над территорией пожара в Житомирской области.

"В первую очередь пожары возникли в результате сильного сухого ветра, который оборвал электропровода. Однако, мы имеем определенные факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог. Именно поэтому сегодня в Житомирской области работает группа специалистов МВД, которую возглавляет мой советник генерал Владислав Бухарев. Ведется следствие ", - заявил Арсен Аваков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Житомирской области остаются 9 очагов горения, 5 из них локализированы, - ГСЧС. КАРТА+ФОТОрепортаж











"Однако, нельзя исключать и небрежное отношение к природе. Когда молодые парни странным образом развлекаются и в условиях сухой погоды, когда зимой не было снега, позволяют себе поджигать траву. За последние три дня мы задержали несколько человек, которых поймали на поджогах травы и мусора на краю леса", - добавил министр.

Отдельно Арсен Аваков напомнил, что до сих пор продолжается ликвидация огня в Чернобыльской зоне. Устанавливаются все причины возгораний. Пока спасатели и полиция рассматривают в качестве основной версии пожаров - малоснежную зиму и сухую лесную подстилку.

"В Чернобыле продолжается тушение пожара, но ситуация полностью контролируется. Кроме того, мы все сделаем выводы из этой ситуации. Будут изменены правила действий в заповедных зонах, в том числе и в зоне отчуждения", - отметил Арсен Аваков.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что с 16 апреля на территории Житомирской области продолжается пожар. Он охватил территорию 4090 га. На данный момент над ликвидацией пожара работает более 1055 человек личного состава, это как спасатели, так и работники Гослесагентства и более 100 единиц техники. На месте работают спасатели и работники лесного хозяйства, их привлекли со всех хозяйств области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Зоне ЧАЭС продолжается тушение очагов пожара, привлечены поезд и три вертолета, - ГСЧС









"На сегодня локализованы 5 крупных пожаров, 4 в состоянии ликвидации, именно здесь работают крупные пожарные самолеты Ан-32П. Ночью работали над тем, чтобы пожар не распространился на территорию Беларуси. Планируется, что сегодня удастся ликвидировать еще 2 пожара. Сегодня утром разведка отработала наиболее критическую область. Определила координаты и уже сегодня авиация ГСЧС отработает именно эту область. Вчера авиация ГСЧС осуществила 21 сброс воды. Благодаря этому удалось спасти четыре населенных пункта, сейчас там работает личный состав. Также сегодня авиация будет работать на болотистой местности, где невозможно использовать наземную технику", - отметил Николай Чечеткин.

"Что касается Чернобыльской зоны, то угрозы распространения огня пока нет. Сейчас продолжается локализация 4 очагов огня. Вчера поднялся ветер и было распространение огня, однако, силам ГСЧС удалось это остановить. К ликвидации пожара привлечены более 700 человек и более 150 единиц техники. В том числе и тяжелая техника ГСЧС и ВСУ. Конечно, работает авиация. Работа продолжается круглосуточно", - подчеркнул глава ГСЧС.

Николай Чечеткин отметил, что по всей Украине критически упал уровень воды. Поэтому Государственное агентство лесного хозяйства и Государственное агентство водных ресурсов работают над тем, чтобы поднять уровень воды в реках.

Еще вчера стало известно, что пожарные спасли от огня 28 домов самоселов в двух селах - Личманы и Магдин. 48 граждан этих сел отселили в безопасное место, однако, вчера они начали возвращаться домой. Местная власть предоставляет всю необходимую помощь погорельцам. Привлекли международные организации и ведутся переговоры со строительными компаниями о предоставлении им строительных материалов.

В свою очередь, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что правительство предоставит необходимое финансирование людям, пострадавшим от пожаров.

"Сегодня на совещании мы обсудили проблемы людей, потерявших свои дома. На следующей неделе на заседании правительства будет рассматриваться вопрос дополнительного финансирования для погорельцев. Сегодня я буду докладывать президенту и мы сделаем все необходимое, чтобы привести ситуацию в нормальное состояние", - сказал Андрей Ермак.