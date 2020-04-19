Празднование Пасхи военнослужащими в зоне проведения ООС. ФОТОрепортаж

2776

Во всех воинских коллективах, которые в составе Объединенных сил выполняют задачи по отражению и сдерживанию российской вооруженной агрессии на Донбассе, празднуют Пасху.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Пасхальное утро наши защитники встретили в окопах на передовой, на боевых позициях и в местах несения службы. Десятки капелланов вместе с верующими военнослужащими вознесли молитву за возвращение мира и процветание страны, за здоровье и благополучие всего украинского народа", - говорится в сообщении.







Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Христос воскрес! Все буде Україна!": Украинские воины с передовой поздравляют со светлым праздником Пасхи. ВИДЕО





Также читайте: ПЦУ обратилась к украинцам на Пасху: "Пусть Бог защищает всех, кто жертвенно защищает нас от внешнего агрессора и от невидимого возбудителя болезни"









Читайте: С начала суток на Донбассе сохраняется "режим тишины", - Минобороны