Пиротехники ГСЧС в течение недели обезвредили 268 снарядов на Донбассе, было обследовано 147 га территории. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ОС.
На прошлой неделе подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины из состава Объединенных сил выполняли работы по очистке от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения.
В частности, за данный период пиротехническими расчетами ГСЧС было обследовано 147 гектаров территории, изъято и уничтожено 268 взрывоопасных предметов.
Работа по разминированию Донбасса продолжается.