Пиротехники ГСЧС в течение недели обезвредили 268 снарядов на Донбассе, было обследовано 147 га территории. ФОТОрепортаж

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Обезврежено еще 268 взрывоопасных предметов. Пиротехники ГСЧС продолжают разминировать территорию Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ОС.

На прошлой неделе подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины из состава Объединенных сил выполняли работы по очистке от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения.

В частности, за данный период пиротехническими расчетами ГСЧС было обследовано 147 гектаров территории, изъято и уничтожено 268 взрывоопасных предметов.

Работа по разминированию Донбасса продолжается.

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Пиротехники ГСЧС в течение недели обезвредили 268 снарядов на Донбассе, было обследовано 147 га территории 01
Пиротехники ГСЧС в течение недели обезвредили 268 снарядов на Донбассе, было обследовано 147 га территории 02
Пиротехники ГСЧС в течение недели обезвредили 268 снарядов на Донбассе, было обследовано 147 га территории 03
Пиротехники ГСЧС в течение недели обезвредили 268 снарядов на Донбассе, было обследовано 147 га территории 04
Пиротехники ГСЧС в течение недели обезвредили 268 снарядов на Донбассе, было обследовано 147 га территории 05
Пиротехники ГСЧС в течение недели обезвредили 268 снарядов на Донбассе, было обследовано 147 га территории 06

Операция Объединенных сил
Донбасс разминирование
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