Фейкового "украинского генерала" задержали в Польше за незаконное хранение оружия. ФОТОрепортаж

4848

Полиция города Познань задержала мужчину, хранившего дома 27 экземпляров оружия, третья часть которого - боевое.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции, правоохранителям стало известно, что мужчина называл себя военнослужащим из Украины в ранге генерала, а дома хранил оружие.

В результате обысков обнаружены 27 экземпляров оружия, почти треть из которого оказалось пригодным к боевому применению. Остальное, в том числе гранаты, были хорошо сделанными копиями. Также обнаружены информационные таблички на украинском языке с надписями о необходимости хранения оружия чистым.

Мужчину задержали позже в другом городе. Одет он был в украинский военный мундир с эмблемами Национальной гвардии Украины и шевронами украинских флагов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тайник с боеприпасами обнаружен в Марьинке, - ГПСУ. ВИДЕО

Он объяснил оружие коллекционированием. Польские правоохранители отмечают, что задержанный должен был зарегистрировать часть оружия, а остальное вообще не имел права хранить дома. Полиция предъявила мужчине обвинения в нелегальном владении оружием и издевательстве над членами своей семьи. Он временно арестован на три месяца. Фейковому "украинскому генералу" грозит до восьми лет заключения.









Также смотрите: Подпольная мастерская по переделке стартовых пистолетов в боевые выявлена в Херсоне, - СБУ. ФОТО







Фото: wielkopolska.policja.gov.pl

Как сообщил корреспонденту Укринформа представитель пресс-службы полиции в Познани Мацей Свенциховский, так называемый украинский генерал самом деле не является украинцем и не имеет украинского гражданства.

Смотрите также: Группировка, торговавшая оружием, разоблачена в Чернигове, также у них обнаружены наркотики, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Он не имеет украинского гражданства. Мы не знаем, почему он решил назвать себя "украинским генералом". Насколько нам известно, он - немец", - сообщил Свенциховский.