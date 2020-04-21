"Московские наемники обстреляли нас, поэтому после обеда мы уже держали в руках автоматы": как украинские воины праздновали Пасху на фронте. ФОТОрепортаж

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Несмотря на обстрелы украинских позиций со стороны российских наемников, наши защитники все же нашли возможность, чтобы посвятить паски и другие лакомства.

Об этом сообщает журналист Михаил Ухман, передает Цензор.НЕТ.

"Я уже на войне 6 лет, столько времени не буду дома на Пасху, хотя всегда для меня это был большой праздник. На моей Тернопольщине этому большое внимание уделяется, мы собираемся семьями, идем в церковь, потом вместе садимся за праздничный стол. На фронте мне семью заменяют побратимы, некоторые из них уже стали для меня друзьями. Поэтому на Пасху, после того, как мы посвятили паски, колбасы (нам их прислали волонтеры), собрались всем подразделением за фронтовым столом. Вспомнили побратимов, которых уже нет с нами, позвонили родителям, любимым и снова в бой", - рассказывает Илья, воин ​​57-й бригады ВСУ.

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"Я сам из Одессы, там не придают такого внимания этому празднику. Поскольку на войне уже 4 года и рядом со мной воюют ребята из западных регионов Украины, так проникся от них духом этого праздника. Им из дома прислали домашнюю колбасу, сало, хрен и другие лакомства. Поэтому стол получился очень хорошим, к сожалению, на Пасху московские наемники обстреляли нас, поэтому после обеда мы уже держали в руках автоматы" - говорит Андрей, вион ​​28-й бригады ВСУ.

"Меня попросили воины, чтобы я приехал к ним и посвятил пасхи, - говорит отец Роман, священник Православной церкви Украины из Покровска Донецкой области. - Уже с самого утра у нас был молебен в церкви поселка Карловка, которую построили волонтеры, после этого, мы побывали в Первомайском, Песках .. везде, где меня ждали наши защитники. Ведь даже на войне ребята должны чувствовать себя по особенному. Они борются за жизнь со смертью, которую несет враг. Так и наш Спаситель победил смерть и подарил нам жизнь вечную! Христос воскрес!".















