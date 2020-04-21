Полиция расследует причины масштабных пожаров на Житомирщине: уничтожены тысячи гектаров леса и десятки домов. ФОТОрепортаж

1192

В течение последней недели в нескольких районах области произошли масштабные пожары общей площадью более 7000 гектаров. Огонь нанес окружающей среде, государству и общинам огромный ущерб. В связи с этим следователями полиции инициирован ряд уголовных производств.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

Так, 13 апреля в результате пожара в с. Борятине Романовского района сгорели 27 помещений, из них 18 домов, в 2 из которых проживали люди. Никто из местных жителей телесных повреждений не получил, однако сумма нанесенного ущерба, по приблизительным подсчетам, составляет более полумиллиона гривен. Одной из версий возникновения пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

Смотрите также: В Чернобыльской зоне и на Житомирщине продолжают тушить пожары. ФОТО

В Народичском районе расследуются обстоятельства пожара, который возник 3 апреля вблизи райцентра и охватил территорию в почти 7000 гектаров леса (Народичское, Базарское и Клищивское лесничества) и 4 гектара луга. Пожар удалось ликвидировать только 13 апреля. Событие квалифицировано по ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины. Вероятной причиной является поджог сухой растительности на берегу реки Уж вблизи пгт. Народичи.

16 апреля вблизи с. Новоселки Радомышльского района в Потиевском лесничестве произошел пожар, в результате которого уничтожено 2 гектара леса и 9 домов в названном населенном пункте. Предварительно установлено, что масштабное возгорание произошло из-за поджога сухой древесины в лесу. Досудебное расследование проводится по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК.

В этот же день масштабные лесные пожары возникли на территории 6 лесничеств Овручского района: Игнатпольского, Выступовецкого, Сытовецкого, Слободского, Пищаницкого и Гладковицкого. Их быстрому распространению способствовали погодные условия в виде засухи из-за длительного отсутствия в регионе осадков и интенсивных сильных порывов ветра. Огонь распространился как в лесных массивах, так и на открытой территории. К тушению до сих пор привлечены значительные ресурсы людей и техники. Полиция начала уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Также 17-18 апреля работники ГСЧС локализовали и ликвидировали пожары на территории Юрьевского, Комсомольского, Журжевицкого, Олевского, Тепеницкого и Поясковского лесничеств Олевского района. По собранной информации, причиной масштабного пожара стало возгорание сухой травы в Комсомольском лесничестве. Огонь быстро распространился за сильных порывов ветра. Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК.

Читайте также: Ориентировочная сумма убытков из-за пожаров на Житомирщине - 25 млн грн, на этой неделе рассмотрят вопрос об их компенсации, - доклад Зеленскому

"Мы понимаем всю необходимость и важность установления лиц, причастных к поджогам. Убытки от этих масштабных пожаров мы будем чувствовать и преодолевать еще длительное время. Полиция сделает все от нас зависящее, чтобы виновные понесли установленную законом ответственность за безответственное отношение к природе и более того за преступный умысел", - прокомментировал ситуацию начальник Главного управления Нацполиции Житомирщины Сергей Крупей.