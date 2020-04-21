В эстонском учебнике английского языка напечатали карту с "российским" Крымом. ФОТО

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Конгресс украинцев Эстонии обнаружил в учебнике английского языка для учеников 7-х классов эстонских школ "I love English 7" карту Европы, на которой оккупированный полуостров Крым показан частью Российской Федерации. В конце прошлой недели соответствующая информация была донесена до Министерства образования и науки Эстонии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ERR".

"Конгресс украинцев Эстонии выражает обеспокоенность ситуацией, когда ученикам эстонских школ предоставляется фальшивая информация относительно Украины и игнорируется территориальная целостность украинского государства. Конгресс обращается в Министерство образования с просьбой принять меры по исправлению данной ситуации, а также просит предотвратить повторение подобных случаев. Надеемся, что этот факт является исключительным", - говорится в письме, которое глава конгресса Вера Конык отправила на имя министра образования и науки Эстонии Майлис Репс.

Конык рассказала, что она сама узнала об инциденте после обращения представительницы украинской общины, сын которой учится по этому учебнику.

"Очень хотелось бы, чтобы Министерство образования отнеслось к данному вопросу со всей серьезностью и провело расследование с целью недопущения подобных ситуаций в дальнейшем. Возможно, была допущена оплошность со стороны издательства, которое обязано контролировать выпуск печатной продукции. Но совсем непонятно, каким образом карта Европы с неправильными границами могла попасть в учебник", - добавляет Конык.

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Директор выпустившего в 2018 году учебник издательства Studium Ааво Кенник сожалеет об инциденте, но уверяет, что речь идет о досадном недоразумении без злонамеренного умысла.

Канцлер Минобразования Эстонии Март Лайдметс подчеркивает, что учебники, по которым учатся в школах страны, должны соответствовать государственным образовательным программам и содержать достоверную информацию.

"В данном случае информация в учебнике неверна, потому что Эстония не признает оккупацию и аннексию Крымского полуострова", - объясняет канцлер.

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В эстонском учебнике английского языка напечатали карту с российским Крымом 01

Оккупация Крыма
Крым образование Эстония
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Топ комментарии
+15 dtrscnij grsrt
Ну тоді в українських підручниках, давати Естонію, у складі россіі.
Чи не проблема.
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21.04.2020 13:43
+10 Tierre
"речь идет о досадном недоразумении без злонамеренного умысла"

Да конечно - недоразумение - банка с краской перевернулась и по невероятному стечению обстоятельств покрасила Крым в цвета рфии, ага, верим.
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21.04.2020 13:42
+9 dtrscnij grsrt
Ніт.
Питання до свинорусів і їх фюрера хуйла, які під загрозою застосування ядерної зброї здійснили аншлюс Крима.
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21.04.2020 13:46
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