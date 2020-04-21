Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах

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Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 ошибок Зеленского: что обещал и не выполнил президент. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спустя год после дебатов Зеленский не смог ответить на все заданные тогда Порошенко вопросы, - СМИ. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 достижений Зеленского за год работы опубликовала его команда

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошел год президентства Зеленского: дискурс "о развитии" сменился на дискурс "как выжить", - Сюмар

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский получил все для демонтажа старой системы, но "сделал" в результате украинцев, - журналист Ткач

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмен беркутовцев, сдача депутатской неприкосновенности в руки генпрокурора, мирные инициативы Сивохо, - Черненко о годе президентства Зеленского

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленовирус", которым инфицировали общество год назад, опасен тем, что на смену ему может прийти диктатура, - Ирина Геращенко

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