Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах

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Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 ошибок Зеленского: что обещал и не выполнил президент. ВИДЕО

Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спустя год после дебатов Зеленский не смог ответить на все заданные тогда Порошенко вопросы, - СМИ. ВИДЕО

Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 достижений Зеленского за год работы опубликовала его команда

Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошел год президентства Зеленского: дискурс "о развитии" сменился на дискурс "как выжить", - Сюмар

Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах 05

Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах 06

Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский получил все для демонтажа старой системы, но "сделал" в результате украинцев, - журналист Ткач

Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмен беркутовцев, сдача депутатской неприкосновенности в руки генпрокурора, мирные инициативы Сивохо, - Черненко о годе президентства Зеленского

Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах 09

Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленовирус", которым инфицировали общество год назад, опасен тем, что на смену ему может прийти диктатура, - Ирина Геращенко

Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах 11

Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах 12

Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах 13

Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах 14

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+64 саша паламарчук
Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2387
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21.04.2020 20:53
+46 Гыг с Вами
Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1160
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21.04.2020 20:57
+42 Alex Firman
Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6447
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21.04.2020 20:56
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