В женском монастыре УПЦ (МП) на Сумщине, где находится усыпальница гетмана Скоропадского, произошел пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Во вторник вечером к спасатеям поступило сообщение, что в с. Гамалеевка (Шосткинский р-н, Сумская обл.), горит здание на территории Гамалеевского женского монастыря Украинской православной церкви (Московского патриархата),

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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21 апреля в 19:06 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в с. Гамалеевка, Шосткинского района, горит здание на территории Гамалеевского православного монастыря. К месту происшествия немедленно выехали оперативно-спасательные подразделения с Шосткинского, Глуховского, Кролевецкого и Ямпольского районов. Всего к ликвидации данного пожара привлекалось 10 единиц техники и 40 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По предварительным данным, обслуживающий персонал монастыря, обнаружил пожар, не сообщил сразу о происшествии на линию экстренного вызова "101", а пытался самостоятельно ликвидировать возгорание. Когда пожар достиг масштабных размеров, а густой дым нельзя было не заметить жителям села, только после этого, люди обратились за помощью к спасателям. Несмотря на то, что через 12 мин после вызова, первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, пламя в этот момент уже охватило чердак, кровлю и перекрытия здания. Из-за сильных порывов ветра огонь мгновенно распространялся по горючим конструкциям. Возникла угроза распространения пожара на соседние сооружения монастыря", - сказано в сообщении.

Как отметили в ГСЧС, для обеспечения бесперебойной подачи воды, ее с помощью мотопомп по рукавным линиям длиной в 100 м подавали из местной реки. Из-за сильного задымления пожарным приходилось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. В 20:36 пожар удалось локализовать. После этого, спасатели разбирали обгоревшие конструкции сооружения, чтобы выявить скрытые очаги горения. В 21:34 пожар был ликвидирован.

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В результате происшествия повреждены перекрытие и кровля сооружения на площади 360 кв. м.

Причина пожара сейчас устанавливается.

Как сообщил депутат Глуховской городского совета Евгений Скрипник в комментарии УНИАН, пожар произошел в здании, в котором находятся кельи – отдельные комнаты монахинь в монастыре, а также трапезная и место усыпальницы украинского военного, политического и государственного деятеля, гетмана Войска Запорожского Ивана Скоропадского (1646 г. – 14 июля 1722 г.) и других членов этого казацкого рода.

Отметим, Гамалеевский монастырь был основан в начале XVIII века. В монастыре находятся семь захоронений рода Скоропадских, в том числе и отца последнего гетмана Украины Павла Скоропадского. От захоронений рода Скоропадских уцелело лишь три надгробия.