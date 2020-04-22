Предприниматели Мелитополя протестуют против закрытия рынков в связи с эпидемией COVID-19. ФОТОрепортаж

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В Мелитополе Запорожской области десятки предпринимателей вышли на акцию протеста против закрытия рынков на период введенных Кабмином ограничений в связи с пандемией.

Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь", передает Цензор.НЕТ.

На фото участники протеста в защитных масках, не соблюдая дистанцию, перекрыли одну из улиц города. На месте происшествия дежурят правоохранители.

По словам журналистов, предприниматели жалуются на решение правительства и местной власти, поскольку "остались без работы и денег".

Предприниматели Мелитополя протестуют против закрытия рынков в связи с эпидемией COVID-19 01
Предприниматели Мелитополя протестуют против закрытия рынков в связи с эпидемией COVID-19 02
Предприниматели Мелитополя протестуют против закрытия рынков в связи с эпидемией COVID-19 03
Предприниматели Мелитополя протестуют против закрытия рынков в связи с эпидемией COVID-19 04

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Предприниматели Мелитополя протестуют против закрытия рынков в связи с эпидемией COVID-19 05
Предприниматели Мелитополя протестуют против закрытия рынков в связи с эпидемией COVID-19 06
Предприниматели Мелитополя протестуют против закрытия рынков в связи с эпидемией COVID-19 07
Предприниматели Мелитополя протестуют против закрытия рынков в связи с эпидемией COVID-19 08

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Предприниматели Мелитополя протестуют против закрытия рынков в связи с эпидемией COVID-19 09
Предприниматели Мелитополя протестуют против закрытия рынков в связи с эпидемией COVID-19 10

Коронавирус и карантин
карантин Мелитополь рынок COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+16 Who's Here
То есть сначала там проголосовало 90% за малороса, а теперь протестуют против его решения?
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22.04.2020 12:07
+8 Юрий Вингорский
супермаркет, где каждый может каснуться к товару, где через одну кассу за день проходят сотни а то и тысячи людей, где кассир задает кучу вопросов говоря в вашу сторону, работать может, а купить в палатке кофе, где вы даже продавца не всегда видите, нельзя. Все направленно на обнищание народа, чтоб потом дав маленькую подачку показать какой хороший през и его правительство
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22.04.2020 12:13
+7 Alex Sokolov 0d8421f8
За то, что не позволил нашествию орды восточных орков докатиться до Мелитополя?
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22.04.2020 12:31
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