Валютчик застрелен в центре Львова: в городе и области введен план "Сирена". ФОТОрепортаж

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В центре Львова в результате вооруженного нападения погиб 49-летний мужчина. По данным СМИ, он был валютчиком.

Об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

По данным полиции, инцидент произошел около 10:00 утра на улице Академика Павлова в центре Львова.

"В подъезде одного из домов несколько мужчин в балаклавах совершили вооруженное нападение на двух львовян. Злоумышленники применили огнестрельное оружие, при этом один из пострадавших, 49-летний львовянин, от полученных ранений скончался на месте происшествия", - указано в сообщении.

По данным полиции, после этого нападавшие уехали с места происшествия на автомобиле, предположительно марки "Форд" светло-серого цвета.

Полицейские принимают все меры для розыска и задержания нападавших. Решается вопрос правовой квалификации события.

Валютчик застрелен в центре Львова: в городе и области введен план Сирена 01
Валютчик застрелен в центре Львова: в городе и области введен план Сирена 02

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Львовское издание Zaxid.net со ссылкой на очевидцев события сообщает, что убитый мог быть нелегальным валютчиком.

Валютчик застрелен в центре Львова: в городе и области введен план Сирена 03
Валютчик застрелен в центре Львова: в городе и области введен план Сирена 04
Валютчик застрелен в центре Львова: в городе и области введен план Сирена 05
Валютчик застрелен в центре Львова: в городе и области введен план Сирена 06

В городе и по всей области введен план перехвата "Сирена". На всех выездах из Львова вооруженные полицейские проверяют подозрительные автомобили.

Полиция просит всех, у кого есть информация, которая поможет установить нападавших, звонить на линию 102.

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Топ комментарии
+10 Кацманавт
Расскажи, как оно -быть мудаком и шутить над насильственной смертью в пасхальные праздники.
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22.04.2020 12:32
+6 Україна ЮА
а вбили його легальні валютчики??
90-сті роки в нас починаються. Посеред білого дня в середмісті стріляють..
Докерувалась зелена гидота..
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22.04.2020 12:36
+5 Кацманавт
Да нет, уж. Просто ты вспомнишь этот стёб, когда будешь стоять у гроба кого-нить из своих близких, раз всё так серьёзно.
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22.04.2020 12:46
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