С погибшим на Донбассе воином 28-й ОМБр Андреем Шинкаруком простятся завтра на Волыни. ФОТО

1905

Завтра, 23 апреля, в городе Любомль Волынской области, в 10.00 начнется церемония прощания с Андреем Шинкаруком, 1991 года рождения, лейтенантом, командиром взвода 28-й отдельной механизированной бригады, который погиб 20 апреля около 16.30 в районе города Марьинка Донецкой области в результате множественных осколочных ранений, полученных во время гранатометного обстрела наших позиций наемниками РФ.

Сегодня, ориентировочно в 22.00 тело погибшего военнослужащего должны доставить на родную землю. Завтра похоронная процессия пройдет от дома Андрея Шинкарука к церкви Святого Михаила.

Об этом говорится в материале издания "Суспильне.Волинь", сообщает Цензор.НЕТ.

Андрей Шинкарук родился 16.07.1991 года в Любомле. На фронт ушел в первую волну мобилизации, в течение 2014-2015 годов участвовал в АТО в составе 1-го отдельного мотопехотного батальона "Волынь". В 2019-м получил военное образование в НАСВ им. Петра Сагайдачного, специализация "Управление действиями подразделений механизированных войск". В июне 2019 г. был назначен на должность комвзвода 28-й бригады.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 20 апреля на Донбассе погиб лейтенант Андрей Шинкарук. ФОТО (обновлено)

У него остались мать и четыре сестры.

22-24 апреля в Любомльском районе объявлен траур.