Кадыров из-за карантина подстригся налысо: примеру последовали его чиновники. ФОТО

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В Чечне чиновники подстриглись наголо вслед за главой региона Рамзаном Кадыровым.

Об этом сообщает "Кавказ Реалии", передает Цензор.НЕТ.

В понедельник на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса на территории республики местный житель спросил Кадырова о необходимости открытия парикмахерских.

Было бы неплохо всем постричься налысо, ответил руководитель региона.

Во вторник на странице в инстаграме Кадыров появился с выбритой головой. Он порекомендовал всем постричься, так как "салоны красоты закрыты, да и парикмахеров нет дома".

"Так делали наши предки, и главное со вторника на среду это делал пророк", - заявил глава Чечни.

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Кадыров из-за карантина подстригся налысо: примеру последовали его чиновники 01
Кадыров из-за карантина подстригся налысо: примеру последовали его чиновники 02
Кадыров из-за карантина подстригся налысо: примеру последовали его чиновники 03

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Топ комментарии
+31 belge
Зоопарк.
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22.04.2020 17:56
+30 Никонор Босой
Если бы я не узнал об этом, зачем бы я жил?
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22.04.2020 17:56
+24 belge
Стадо бабуинов.
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22.04.2020 17:57
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