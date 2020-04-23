Десятки пенсионеров в нарушение карантина пришли на похороны директора завода в Шостке. ФОТОрепортаж

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21 апреля в Шостке на Сумщине свыше 100 человек пришли на похороны директора местного завода, нарушая правило карантина касательно массовых мероприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

18 апреля на рабочем месте скончался руководитель предприятия "Импульс" Евгений Чернов. Отмечается, что проститься с директором пришли в основном его коллеги, среди которых много людей пенсионного возраста, входящих в группу риска в условиях эпидемии коронавируса. Несмотря на карантинные меры, они собрались на территории завода, а затем участвовали в похоронной процессии.

Как известно, на сегодняшний день любые массовые мероприятия запрещены постановлением Кабинета Министров №211.

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В полиции Сумской области сообщили, что проводится проверка после публикации фото похорон. "Если будет доказано нарушение карантинных мер, то откроем уголовное производство", - сказал "Обозревателю" глава отдела коммуникации облуправления Нацполиции Владимир Крупецких.







