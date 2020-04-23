Задержана группировка, причастная к похищению и пыткам предпринимателя на Одесчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Деятельность организованной преступной группировки, которая специализировалась на разбойных нападениях, грабежах и вымогательстве денег у граждан угрозами насилия и физической расправы, блокировала в Одесской области Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, в состав группы входили двое ранее судимых за совершение тяжких преступлений местных жителей и гражданин одной из стран Южного Кавказа. Злоумышленники, в частности занимались "выбиванием" несуществующих долгов из представителей коммерческих структур региона. Для этого участники банды создавали искусственные конфликтные ситуации.

Оперативники спецслужбы получили информацию о причастности группировки к похищению и пыткам предпринимателя из Овидиопольского района. Угрозами убийством и нанесения тяжких телесных повреждений потерпевшему злоумышленники пытались "выбить" из него деньги. Правоохранители задержали участников группы по месту жительства.

В ходе проведения 15 обысков в помещениях и автомобилях фигурантов правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности, которые были направлены на экспертизу. Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал двум организаторам группировки меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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