Спасая итальянцев, получили важный опыт: украинские врачи завершили 3-недельную миссию по борьбе с COVID-19 в Италии. ФОТОрепортаж

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После почти трех недель помощи в борьбе с COVID-19 в больницах Италии украинские врачи едут домой.

О возвращении врачей из итальянских городов Пезаро и Урбино сообщил в фейсбуке посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасая итальянских пациентов, украинские медики получили от итальянских коллег важный опыт борьбы с COVID-19, который будет служить для лечения больных в Украине", - отметил Перелыгин.

По словам самих врачей, лучшей оценкой их работы в местных больницах стали искренние слова благодарности от местных жителей. Люди узнавали их на улицах и в супермаркетах. Они благодарили медиков за то, что те откликнулись и помогают.

Благодарность выразили и монахини монастыря Святой Кьяры. Они написали в адрес посольства письмо.

"Мы благодарны за проявленные братскими украинскими врачами к нам любовь и милосердие, жест Украины поражает нас еще больше именно потому, что вашего народа в это время коснулась трагедия войны и страданий", - говорится в письме.

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